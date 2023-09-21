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Рада учла рекомендации "Венецианки" в законе о нацменьшинствах

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 12:55

Верховная Рада в четверг, 21 сентября, приняла закон "О национальных меньшинствах", принятие которого упоминалось среди рекомендаций Еврокомиссии для предоставления кандидатского статуса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на депутата от "Евросолидарности" Ирину Геращенко

Детали: Соответствующий законопроект поддержали в целом 318 народных депутатов.

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Предлагаемые изменения предусматривают государственные гарантии бесплатного обеспечения учебниками (в том числе электронными) соискателей полного общего среднего образования, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Также обеспечивается возможность использования языков нацменьшинств в сфере рекламы, при осуществлении публичных, культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий, оказании экстренной помощи, оказании помощи и защиты жертвам домашнего насилия, уходе в доме-интернате для граждан пожилого возраста.

Документ уточняет критерии, на основе которых будут разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где традиционно проживают лица, которые к ним относятся, или в которых такие лица составляют значительную часть населения.

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Законопроект также дает определение таким понятиям, как "специализированные книжные магазины, созданные для реализации прав национальных меньшинств (сообществ)", "сопровождение (конферанс)".

Напомним, в июне Венецианская комиссия обнародовала критическое заключение по закону Украины "О национальных меньшинствах (сообществах)".

Большинство рекомендаций касаются использования языка национальных меньшинств, предусмотренных в статье 10. Среди прочего, Венецианская комиссия призывает распространить право на проведение мероприятий на языках меньшинства на всех людей и изъять обязательство обеспечивать их украинский перевод "или по крайней мере пересмотреть его в свете принципа пропорциональности".

Подробнее об этом выводе читайте в статье "ЕвроПравды": Венецианская комиссия перешла на русский. Как институт Совета Европы подрывает движение Украины в ЕС.

Темы: нацменьшинстваЕвропа
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