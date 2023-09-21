Польща уточнила заяву про зброю для України: лише заздалегідь узгоджені поставки

В польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною, зокрема, мова йде про постачання гаубиць Krab.

Джерело: речник польського уряду Пьотр Мюллер у коментарі PAP, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "В контексті питання про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює тільки заздалегідь узгоджені поставки… Це серед іншого найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройною промисловістю після 1989 року – на постачання гаубиць Krab".

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Деталі: Мюллер додав, що наразі в Польщі продовжує діяти "хаб міжнародної допомоги".

"У перші місяці війни Польща передала танки, бронетехніку, літаки і боєприпаси для України, які були необхідні, щоб зупинити агресію РФ… У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад РФ", – зазначив він.

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