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Польша уточнила заявление об оружии для Украины: только заранее согласованные поставки

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 13:27
Польша уточнила заявление об оружии для Украины: только заранее согласованные поставки
Фото: Getty Images

В польском правительстве заявили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной, в частности, речь идет о поставках гаубиц Krab.

Источник: представитель польского правительства Петр Мюллер в комментарии PAP, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "В контексте вопроса о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки... Это среди прочего крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской вооруженной промышленностью после 1989 года - на поставку гаубиц Krab".

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Детали: Мюллер добавил, что сейчас в Польше продолжает действовать "хаб международной помощи".

"В первые месяцы войны Польша передала танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для Украины, которые были необходимы, чтобы остановить агрессию РФ... В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение РФ", – отметил он.

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Темы: ПольшаУкраинаоружиевойна
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