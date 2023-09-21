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ЗМІ: Заява прем'єра Польщі щодо зброї стала несподіванкою для МЗС країни

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 16:25
ЗМІ: Заява прем'єра Польщі щодо зброї стала несподіванкою для МЗС країни
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР ПОЛЬЩІ МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ, ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, за даними журналістів, не узгодив озвучену 20 вересня позицію щодо зброї для України з МЗС Польщі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Позицію прем’єра нібито не узгоджували з дипломатичним відомством перед тим, як заява пролунала. Дипломати чекають інструкцій від міністра закордонних справ Збігнева Рау, який зараз перебуває у США.

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Кореспондент RMF в МЗС почув від представників відомства запевнення, що у Польщі продовжує роботу логістичний центр для постачання західної зброї Україні. Також вони нагадали, що Польща почала активно допомагати Україні на перших етапах війни, коли багато інших союзників ще обговорювали можливу допомогу. 

Журналісти припускають, що Моравецький своєю заявою мав на увазі, що Польща вже віддала Україні ту зброю, яку могла віддати без створення ризиків для своєї обороноздатності. На попередніх етапах Варшава передала зброю загальною вартістю понад 3 млрд євро. 

Видання зазначає, що зараз у Польщі виготовляються для України перші бойові машини Rosomak і самохідні мінометні установки Rak.

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Що передувало: Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною. 

Теми: Польщазброядопомога Україні
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