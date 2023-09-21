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СМИ: Заявление премьера Польши по оружию стало неожиданностью для МИД страны

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 16:25
СМИ: Заявление премьера Польши по оружию стало неожиданностью для МИД страны
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЛЬШИ МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, по данным журналистов, не согласовал озвученную 20 сентября позицию по оружию для Украины с МИД Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Позицию премьера якобы не согласовывали с дипломатическим ведомством перед тем, как заявление прозвучало. Дипломаты ждут инструкций от министра иностранных дел Збигнева Рау, который сейчас находится в США.

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Корреспондент RMF в МИД услышал от представителей ведомства заверения, что в Польше продолжает работу логистический центр для поставки западного оружия Украине. Также они напомнили, что Польша начала активно помогать Украине на первых этапах войны, когда многие другие союзники еще обсуждали возможную помощь.

Журналисты предполагают, что Моравецкий своим заявлением имел в виду, что Польша уже отдала Украине то оружие, которое могла отдать без создания рисков для своей обороноспособности. На предыдущих этапах Варшава передала оружие общей стоимостью более 3 млрд евро.

Издание отмечает, что сейчас в Польше изготавливаются для Украины первые боевые машины Rosomak и самоходные минометные установки Rak.

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Что предшествовало: Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.

Темы: Польшаоружиепомощь Украине
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