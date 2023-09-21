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Лідер опозиції Польщі розкритикував уряд через зернове ембарго щодо України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 17:47
Лідер опозиції Польщі розкритикував уряд через зернове ембарго щодо України
GETTY IMAGES

Глава найбільшого опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція" Дональд Туск різко розкритикував рішення польського уряду запровадити односторонні обмеження на сільгосппродукцію з України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska

Деталі: Лідера польської опозиції запитали про суперечки між Варшавою та Києвом, пов’язані із імпортом зерна.

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Пряма мова Туска: "Немає ніякої логіки, окрім усе більш небезпечної і тривожної поведінки. Немає жодної логіки в діях президента Дуди, прем'єр-міністра Моравецького, президента (керівної партії "Право і справедливість" – ред.) Качинського, коли йдеться про Україну".

Деталі: Він також розкритикував слова польського прем’єра про те, що Польща поки не буде постачати Україні власну зброю, тому що переозброюється сама.

Пряма мова Туска: "Я вже не кажу про моральний і геополітичний скандал, яким є політичний удар у спину Україні, коли вони (польська влада. – Ред.) вирішують ці битви на українському фронті, тільки тому, що це повинно окупитися для них у передвиборчій кампанії".

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Більше деталей: Водночас Туск висловився й про заяву Зеленського в Генасамблеї ООН, який натякнув, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".

Пряма мова: "Найгірше те, що сьогодні ця ескалація, якщо вона продовжиться, обидві сторони, Київ і Варшава, близькі до того, щоб змарнувати те, що було чудовою можливістю для всього регіону, для Польщі, для України".

Передісторія:

Теми: Польщазерноопозиція
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