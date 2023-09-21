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Лидер оппозиции Польши раскритиковал правительство из-за зернового эмбарго в отношении Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 17:47
Лидер оппозиции Польши раскритиковал правительство из-за зернового эмбарго в отношении Украины
GETTY IMAGES

Глава крупнейшего оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция" Дональд Туск резко раскритиковал решение польского правительства ввести односторонние ограничения на сельхозпродукцию из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska

Детали: Лидера польской оппозиции спросили о спорах между Варшавой и Киевом, связанных с импортом зерна.

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Прямая речь Туска: "Нет никакой логики, кроме все более опасного и тревожного поведения. Нет никакой логики в действиях президента Дуды, премьер-министра Моравецкого, президента (правящей партии "Право и справедливость" - ред.) Качиньского, когда речь идет об Украине".

Детали: Он также раскритиковал слова польского премьера о том, что Польша пока не будет поставлять Украине собственное оружие, потому что перевооружается сама.

Прямая речь Туска: "Я уже не говорю о моральном и геополитическом скандале, которым является политический удар в спину Украине, когда они (польские власти. - Ред.) решают эти битвы на украинском фронте, только потому, что это должно окупиться для них в предвыборной кампании".

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Больше деталей: В то же время Туск высказался и о заявлении Зеленского в Генассамблее ООН, который намекнул, что Польша своими односторонними ограничениями на зерно готовит "сцену для московского актера".

Прямая речь: "Хуже всего то, что сегодня эта эскалация, если она продолжится, обе стороны, Киев и Варшава, близки к тому, чтобы потерять то, что было прекрасной возможностью для всего региона, для Польши, для Украины".

Предыстория:

  • На фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.
  • Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

Темы: Польшазернооппозиция
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