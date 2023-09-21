МЗС Німеччини виступає проти позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти пропозиції Володимира Зеленського щодо реформи Ради безпеки ООН, зокрема позбавлення Росії права вето, через яке робота Організації нині паралізована.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Бербок телеканалу ARD

Деталі: За словами голови німецького МЗС, Берлін "не підтримує" позбавлення Росії права вето в Радбезі "і я чітко й неодноразово говорила про це своїм українським співрозмовникам".

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"Це не той випадок, коли ми підтримуємо все, що виходить від уряду України. Це також важливо й для обговорень у Німеччині", – сказала Бербок.

Вона також висловила застереження щодо пропозиції Зеленського надати Німеччині місце постійного членства в Раді безпеки ООН.

"Ми ж не можемо сказати: гаразд, просто змінімо Раду безпеки. Це буде дещо наївно", – вважає німецька міністерка, нагадавши, що є низка інших держав-претендентів на статус постійних членів Радбезу.

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Нагадаємо, під час виступу в Раді безпеки ООН у середу Володимир Зеленський запропонував реформу Організації: збільшити склад Радбезу, дати Генеральній асамблеї можливість долати вето Радбезу, а також запровадити механізм попередження агресії шляхом санкцій.

Питання про реформу Радбезу ООН особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.