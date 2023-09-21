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МЗС Німеччини виступає проти позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 18:34
МЗС Німеччини виступає проти позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти пропозиції Володимира Зеленського щодо реформи Ради безпеки ООН, зокрема позбавлення Росії права вето, через яке робота Організації нині паралізована.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Бербок телеканалу ARD 

Деталі: За словами голови німецького МЗС, Берлін "не підтримує" позбавлення Росії права вето в Радбезі "і я чітко й неодноразово говорила про це своїм українським співрозмовникам".

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"Це не той випадок, коли ми підтримуємо все, що виходить від уряду України. Це також важливо й для обговорень у Німеччині", – сказала Бербок.

Вона також висловила застереження щодо пропозиції Зеленського надати Німеччині місце постійного членства в Раді безпеки ООН.

"Ми ж не можемо сказати: гаразд, просто змінімо Раду безпеки. Це буде дещо наївно", – вважає німецька міністерка, нагадавши, що є низка інших держав-претендентів на статус постійних членів Радбезу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, під час виступу в Раді безпеки ООН у середу Володимир Зеленський запропонував реформу Організації: збільшити склад Радбезу, дати Генеральній асамблеї можливість долати вето Радбезу, а також запровадити механізм попередження агресії шляхом санкцій.

Питання про реформу Радбезу ООН особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

Теми: ООНРосіяНімеччина
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