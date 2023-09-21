Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Германии выступает против лишения России права вето в Совбезе ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 18:34
МИД Германии выступает против лишения России права вето в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против предложения Владимира Зеленского по реформе Совета безопасности ООН, в частности лишения России права вето, из-за которого работа Организации сейчас парализована.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Бербок телеканалу ARD

По словам главы немецкого МИД, Берлин "не поддерживает" лишение России права вето в Совбезе "и я четко и неоднократно говорила об этом своим украинским собеседникам".

Реклама:

"Это не тот случай, когда мы поддерживаем все, что исходит от правительства Украины. Это также важно и для обсуждений в Германии", – сказала Бербок.

Она также выразила предостережение относительно предложения Зеленского предоставить Германии место постоянного членства в Совете безопасности ООН.

"Мы же не можем сказать: ладно, просто изменим Совет безопасности. Это будет несколько наивно", – считает немецкий министр, напомнив, что есть ряд других государств-претендентов на статус постоянных членов Совбеза.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, во время выступления в Совете безопасности ООН в среду Владимир Зеленский предложил реформу Организации: увеличить состав Совбеза, дать Генеральной ассамблее возможность преодолевать вето Совбеза, а также ввести механизм предупреждения агрессии путем санкций.

Вопрос о реформе Совбеза ООН особенно остро встал ввиду полномасштабного вторжения России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

Темы: ООНРосcияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
ООН
Украина настроена на углубление сотрудничества со странами Латинской Америки – Зеленский
Представитель России в ООН попытался сорвать выступление Зеленского
Зеленский предлагает реформировать ООН, чтобы преодолеть вето России
Последние новости
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
Все новости...
Реклама: