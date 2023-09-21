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МИД Германии выступает против лишения России права вето в Совбезе ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 18:34
МИД Германии выступает против лишения России права вето в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против предложения Владимира Зеленского по реформе Совета безопасности ООН, в частности лишения России права вето, из-за которого работа Организации сейчас парализована.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Бербок телеканалу ARD

По словам главы немецкого МИД, Берлин "не поддерживает" лишение России права вето в Совбезе "и я четко и неоднократно говорила об этом своим украинским собеседникам".

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"Это не тот случай, когда мы поддерживаем все, что исходит от правительства Украины. Это также важно и для обсуждений в Германии", – сказала Бербок.

Она также выразила предостережение относительно предложения Зеленского предоставить Германии место постоянного членства в Совете безопасности ООН.

"Мы же не можем сказать: ладно, просто изменим Совет безопасности. Это будет несколько наивно", – считает немецкий министр, напомнив, что есть ряд других государств-претендентов на статус постоянных членов Совбеза.

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Напомним, во время выступления в Совете безопасности ООН в среду Владимир Зеленский предложил реформу Организации: увеличить состав Совбеза, дать Генеральной ассамблее возможность преодолевать вето Совбеза, а также ввести механизм предупреждения агрессии путем санкций.

Вопрос о реформе Совбеза ООН особенно остро встал ввиду полномасштабного вторжения России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

Темы: ООНРосcияГермания
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