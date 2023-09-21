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У власників авто з номерами РФ в Естонії є пів року, щоб вивезти його з країни

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 19:14

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс оголосив, що у власників транспортних засобів із російськими номерами є пів року, щоб внести автомобіль до естонського реєстру, або вивезти його з країни.

Джерело: Ляенеметс на урядовій пресконференції у четвер; "Європейська правда" з посиланням на Postimees

Деталі: Ляенеметс нагадав, що в'їзд транспортних засобів із російськими номерами заборонено з 13 вересня.

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"Однак щодо автомобілів із російськими номерними знаками, які вже перебувають в Естонії, ми не будемо вносити жодних змін до закону, а застосовуватимемо чинні правові норми", – сказав глава естонського МВС.

Він розповів, що тепер усі власники транспортних засобів з російськими номерами мають внести свій автомобіль в естонський реєстр протягом шести місяців, або перевезти його в Росію.

При цьому, як зазначив міністр, при вивезенні автомобіля потрібно сплатити податок і мито.

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"Наприклад, у випадку з автомобілем вартістю 20 000 євро мито становитиме близько двох тисяч євро, а податок з обороту – 4 400 євро", – додав Ляенеметс.

Нагадаємо, минулого тижня усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Після цього аналогічну заборону ухвалили у Фінляндії.

Теми: Естоніяавто
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