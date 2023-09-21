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У владельцев авто с номерами РФ в Эстонии есть полгода, чтобы вывезти его из страны

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 19:14

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс объявил, что у владельцев транспортных средств с российскими номерами есть полгода, чтобы внести автомобиль в эстонский реестр, или вывезти его из страны.

Источник: Ляенеметс на правительственной пресс-конференции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees

Детали: Ляенеметс напомнил, что въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября.

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"Однако в отношении автомобилей с российскими номерными знаками, которые уже находятся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы", – сказал глава эстонского МВД.

Он рассказал, что теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский реестр в течение шести месяцев, или перевезти его в Россию.

При этом, как отметил министр, при вывозе автомобиля нужно уплатить налог и пошлину.

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"Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота – 4 400 евро", – добавил Ляенеметс.

Напомним, на прошлой неделе Перед этим все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. После этого аналогичный запрет приняла Финляндия.

Темы: Эстонияавто
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