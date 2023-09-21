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Зеленський закликав Конгрес схвалити Україні додаткове фінансування

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 19:19
Зеленський закликав Конгрес схвалити Україні додаткове фінансування
Володимир Зеленський. Фото Getty Images

Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера

Деталі: Шумер відмовився говорити про подробиці зустрічі Зеленського з членами Конгресу, а також відповідати на питання журналістів.

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"Було єдине речення, яке підсумувало (нашу розмову. – Ред.), і я процитую його дослівно. Пан Зеленський сказав: "Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну", – сказав демократ.

Водночас голова Палати представників США Кевін Маккарті заявив журналістам, що не змінив своєї позиції та не буде підтримувати схвалення пакета допомоги Україні на суму 24 мільярди доларів, вимагаючи від Білого дому більшої боротьби з нелегальною міграцією.

"Я більш ніж готовий це (допомогу Україні. – Ред.) розглянути. Але я знаю: якщо президент (Байден. – Ред.) зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тисяч людей щойно перетнули кордон", – цитує Маккарті CNN.

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Він водночас додав, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була "хорошою" і "продуктивною".

Після зустрічей у Конгресі Зеленський має вирушити на зустріч із Джо Байденом у Білому домі, де, як очікується, президент США оголосить про новий пакет американської військової допомоги.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Та його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання. Частина правого крила республіканців на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

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Теми: ЗеленськийСША
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