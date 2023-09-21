Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский призвал Конгресс одобрить Украине дополнительное финансирование

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 19:19
Зеленский призвал Конгресс одобрить Украине дополнительное финансирование
Влaдимир Зеленский. Фото Getty Images

Во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии президент Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера

Детали: Шумер отказался говорить о подробностях встречи Зеленского с членами Конгресса, а также отвечать на вопросы журналистов.

Реклама:

"Было единственное предложение, которое подытожило (наш разговор. – Ред.), и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, то проиграем войну", – сказал демократ.

В то же время председатель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил журналистам, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.

"Я более чем готов это (помощь Украине. – Ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент (Байден. – Ред.) сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу", – цитирует Маккарти CNN.

ВИДЕО ДНЯ

Он одновременно добавил, что задал Зеленскому ряд вопросов, а разговор с ним был "хорошим" и "продуктивным".

После встреч в Конгрессе Зеленский должен отправиться на встречу с Джо Байденом в Белом доме, где, как ожидается, президент США объявит о новом пакете американской военной помощи.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Часть правого крыла республиканцев во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

Читайте также: Антиукраинский поворот: почему республиканцы в США все больше подыгрывают России

Темы: ЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал в Пентагон на встречу с Остином
Зеленский прибыл в Конгресс США
Зеленский об ожиданиях от переговоров в Вашингтоне: Приоритет - ПВО
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: