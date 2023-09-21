Зеленский призвал Конгресс одобрить Украине дополнительное финансирование

Во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии президент Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера

Детали: Шумер отказался говорить о подробностях встречи Зеленского с членами Конгресса, а также отвечать на вопросы журналистов.

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"Было единственное предложение, которое подытожило (наш разговор. – Ред.), и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, то проиграем войну", – сказал демократ.

В то же время председатель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил журналистам, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.

"Я более чем готов это (помощь Украине. – Ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент (Байден. – Ред.) сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу", – цитирует Маккарти CNN.

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Он одновременно добавил, что задал Зеленскому ряд вопросов, а разговор с ним был "хорошим" и "продуктивным".

После встреч в Конгрессе Зеленский должен отправиться на встречу с Джо Байденом в Белом доме, где, как ожидается, президент США объявит о новом пакете американской военной помощи.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Часть правого крыла республиканцев во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

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