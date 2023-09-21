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Болгарія висилає посла РПЦ у країні через загрозу нацбезпеці

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 19:36

Посольство Росії в Болгарії в четвер заявило, що болгарська влада вирішила вислати з країни настоятеля подвір'я Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана – фактичного представника РПЦ у країні через загрозу національній безпеці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольство у Facebook

Деталі: Російське диппредставництво назвало видворення архімандрита РПЦ "грубими, кричущими діями", покликаними "озлобити один проти одного російський і болгарський народи".

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"Очевидно, що нинішнє керівництво Болгарії поставило перед собою завдання зруйнувати не тільки суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв'язки між нашими державами, а й розірвати стосунки між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами", – додали в посольстві РФ.

У коментарі російській пропагандистській агенції ТАСС посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що влада Болгарії визнала Вассіана загрозою національній безпеці, а разом із ним висилають ще кількох священників РПЦ.

"При цьому їх посадили в автозак і повезли по домівках, щоб вони могли зібрати свої речі, потім завезуть до церкви і далі на кордон із Сербією", – цитує її ТАСС.

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Болгарська сторона поки офіційно не коментувала ситуацію з висланням російських священників.

Нагадаємо, Болгарія навесні 2022 року вислала загалом понад десяток працівників посольства Росії, які займались шпигунською діяльністю. Загалом же європейські держави після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вислали сотні таких російських "дипломатів".

Теми: БолгаріяцеркваРосія
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