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Україна має змінити курс і підготуватися до війни на виснаження – The Economist

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 19:53
Україна має змінити курс і підготуватися до війни на виснаження – The Economist
Фото Ukrainer

Україна має менше концентруватися на планах післявоєнної відбудови та підготуватися до тривалої війни.

Джерело: The Economist

Деталі: Видання зазначає, що українська армія все ще може здійснити прорив на фронті у найближчі тижні, але "було б помилкою покладатися на це". Просити про припинення вогню або мирні переговори безглуздо, адже Путін не демонструє жодних ознак бажання вести переговори, і навіть якби він хотів, йому не можна довіряти, як наголошує The Economist.

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Він чекає, коли Захід "втомиться", і сподівається на переобрання Дональда Трампа. Путіну потрібна війна, щоб підтримувати диктатуру в своїй країні, а будь-яке припинення вогню буде просто паузою, щоб переозброїтися і підготуватися до нового нападу. 

Дослівно: "І Україна, і її західні партнери починають усвідомлювати, що це буде війна на виснаження. 

.. Але, на жаль, Україна ще не готова, як і її західні партнери. Обидві сторони все ще заціклені в контрнаступі. Їм потрібно переосмислити військову стратегію України і те, як управляти її економікою. 

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Замість того, щоб прагнути перемогти, а потім відновитися, метою має бути забезпечення того, щоб Україна мала достатню силу для ведення тривалої війни і могла процвітати, незважаючи на неї".

Більше деталей: Перший пункт, на якому наголошує видання, стосується втоми та виснаження українських військових, а також потреби в обслуговуванні техніки: рутинний ремонт, надійне постачання артилерії і підготовка кадрів. 

Крім того, тривала війна вимагатиме кращої протиповітряної оборони, і не тільки в Києві. 

Дослівно: "Україна не зможе процвітати, якщо Росія буде безкарно підривати інфраструктуру та цивільне населення, як вона це робила протягом останніх 18 місяців. 

Київ є напрочуд жвавим містом, тому що має ефективний захист від безперервних повітряних атак. Така ж система необхідна й іншим містам, тому ескадрильї винищувачів F-16 і більше систем протиракетної оборони є вкрай важливими". 

Ще більше деталей: Також необхідне економічне перекалібрування України. The Economist наголошує, що треба менше планувати післявоєнну відбудову і сконцентруватися на збільшенні виробництва та капіталу вже зараз.

Українська економіка повинна перейти від залежності від допомоги до залучення інвестицій, навіть попри те, що війна не вщухає. Україна має великий потенціал – від виробництва зброї до переробки більшої кількості продукції, вирощеної на своїх фермах. Завдання полягає в тому, щоб заохотити місцеві та іноземні фірми інвестувати більше, а також повернути більше українців назад до спокійніших частин країни на заході.

Сюди також входить боротьба з корупцією та забезпечення неупередженості судової системи. Крім того, потрібно полегшити умови ведення бізнесу – від визнання кваліфікацій, отриманих біженцями за кордоном, до надання компаніям страхування на випадок воєнних дій.

Все це вимагає політичної волі як від України, так і від її друзів на Заході. 

Зокрема, The Economist наголошує, що Європа повинна надавати Україні стільки ж зброї, скільки Америка.

Дослівно: "Ставки (для Європи - ред.) навряд чи можуть бути вищими. Поразка (України - ред.) означатиме неспроможну державу на фланзі ЄС і наближення машини вбивств Путіна до більшої кількості його кордонів.

Успіх означатиме нового члена ЄС з 30 мільйонами освічених людей, найбільшою в Європі армією і великою сільськогосподарською та промисловою базою. 

Занадто багато розмов про Україну ґрунтуються на "припиненні війни". Це потрібно змінити. Моліться за швидку перемогу, але плануйте довгу боротьбу – і Україну, яка зможе вижити і процвітати".

Теми: економікавійнаУкраїна
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