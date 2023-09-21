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Украина должна изменить курс и подготовиться к войне на истощение – The Economist

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 19:53
Украина должна изменить курс и подготовиться к войне на истощение – The Economist
Фото Ukrainer

Украина должна меньше концентрироваться на планах послевоенного восстановления и подготовиться к длительной войне.

Источник: The Economist

Детали: Издание отмечает, что украинская армия все еще может осуществить прорыв на фронте в ближайшие недели, но было бы ошибкой полагаться на это.

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Просить о прекращении огня или мирных переговорах бессмысленно, ведь Путин не демонстрирует никаких признаков желания вести переговоры, и даже если бы он хотел, ему нельзя доверять, как отмечает The Economist.

Он ждет, когда Запад "устанет", и надеется на переизбрание Дональда Трампа. Путину нужна война, чтобы поддерживать диктатуру в своей стране, а любое прекращение огня будет просто паузой, чтобы перевооружиться и подготовиться к новому нападению. 

Дословно: "И Украина, и ее западные партнеры начинают осознавать, что это будет война на истощение. 

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.. Но, к сожалению, Украина еще не готова, как и ее западные партнеры. Обе стороны все еще зациклены на контрнаступлении. Им нужно переосмыслить военную стратегию Украины и то, как управлять ее экономикой. 

Вместо того, чтобы стремиться "победить", а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела достаточную силу для ведения длительной войны - - и могла процветать, несмотря на нее".

Больше деталей: Первый пункт, который отмечает издание, касается усталости и истощения украинских военных, а также потребности в обслуживании техники: рутинный ремонт, надежное снабжение артиллерии и подготовка кадров. 

Кроме того, длительная война потребует лучшей противовоздушной обороны, и не только в Киеве. 

Дословно: "Украина не сможет процветать, если Россия будет безнаказанно взрывать инфраструктуру и гражданское население, как она это делала в течение последних 18 месяцев. 

Киев является удивительно оживленным городом, потому что имеет эффективную защиту от непрерывных воздушных атак. Такая же система необходима и другим городам, поэтому эскадрильи истребителей F-16 и больше систем противоракетной обороны крайне важны". 

Еще больше деталей: Также необходима экономическая перекалибровка Украины. 

The Economist отмечает, что надо меньше планировать послевоенное восстановление и сконцентрироваться на увеличении производства и доходов уже сейчас.

Украинская экономика должна перейти от зависимости от помощи к привлечению инвестиций, даже несмотря на то, что конфликт не утихает. Украина имеет большой потенциал - от производства оружия до переработки большего количества продукции, выращенной на своих фермах. Задача состоит в том, чтобы поощрить местные и иностранные фирмы инвестировать больше, а также вернуть больше украинцев обратно в более спокойные части страны на западе.

Сюда входит борьба с коррупцией и обеспечение беспристрастности судебной системы. Кроме того, нужно облегчить условия ведения бизнеса - от признания квалификаций, полученных беженцами за рубежом, до предоставления компаниям страхования на случай военных действий.

Все это требует политической воли как от Украины, так и от ее друзей на Западе. В частности, The Economist отмечает, что Европа также должна предоставлять Украине столько же оружия, сколько Америка.

Дословно: "Ставки (для Европы - ред.) вряд ли могут быть выше. Поражение (Украины - ред.) будет означать несостоятельное государство на фланге ЕС и приближение машины убийств Путина к большему количеству его границ.

Успех будет означать нового члена ЕС с 30 миллионами образованных людей, крупнейшей в Европе армией и большой сельскохозяйственной и промышленной базой. 

Слишком много разговоров об Украине основываются на "прекращении войны". Это нужно изменить. Молитесь за быструю победу, но планируйте долгую борьбу - и Украину, которая сможет выжить и процветать".

Темы: экономикавойнаУкраина
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