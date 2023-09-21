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ЄС виділив пакет допомоги постраждалим від війни у Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 20:13
ЄС виділив пакет допомоги постраждалим від війни у Карабаху
Прапори ЄС. Фото GETTY IMAGES

Євросоюз оголосив пакет гуманітарної допомоги на 500 млн євро для підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Єврокомісію

Деталі: Єврокомісія мобілізувала на гуманітарну допомогу постраждалим від поновлення бойових дій у Карабаху 500 млн євро.

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"Втікаючи від війни, тисячі людей залишили свої домівки і потребують підтримки. Гуманітарна допомога від ЄС допоможе постраждалим закрити першочергові потреби через грошові виплати, а також забезпечення даху над головою і психологічної підтримки", – зазначили у комюніке. 

Ці гроші надаються на додачу до 1,17 млн гуманітарної підтримки, які ЄС виділив для мешканців Карабаху раніше у 2023 році. 

"Ми стежимо за розвитком ситуації і готові запропонувати більше допомоги. Хоча ЄС вітає припинення вогню… Закликаю усі сторони конфлікту забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарних організацій", – заявив єврокомісар з кризового реагування Янез Ленарчич.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

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