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ЕС выделил пакет помощи пострадавшим от войны в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 20:13
ЕС выделил пакет помощи пострадавшим от войны в Карабахе
Флаги ЕС. Фото GETTY IMAGES

Евросоюз объявил пакет гуманитарной помощи на 500 млн евро для поддержки людей, пострадавших в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

Источник: "Европейская правда"  со ссылкой на Еврокомиссию

Детали: Еврокомиссия мобилизовала на гуманитарную помощь пострадавшим от возобновления боевых действий в Карабахе 500 млн евро.

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"Убегая от войны, тысячи людей покинули свои дома и нуждаются в поддержке. Гуманитарная помощь от ЕС поможет пострадавшим закрыть первоочередные потребности через денежные выплаты, а также обеспечение крыши над головой и психологической поддержки", – отметили в коммюнике.

Эти деньги предоставляются в дополнение к 1,17 млн гуманитарной поддержки, которые ЕС выделил для жителей Карабаха ранее в 2023 году.

"Мы следим за развитием ситуации и готовы предложить больше помощи... Призываю все стороны конфликта обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций", – заявил еврокомиссар по кризисному реагированию Янез Ленарчич.

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Напомним, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

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