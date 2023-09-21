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Нацкомісія зі стандартів мови дозволила писати слово "росія" з малої букви

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 вересня 2023, 20:49
Нацкомісія зі стандартів мови дозволила писати слово росія з малої букви
Фото: Нацкомісія зі стандартів державної мови

Національна комісія зі стандартів державної мови ухвалила, що написання назв "російської федерації" з малої букви не буде вважатися відхиленням від норм в текстах неофіційного характеру.

Джерело: Національна комісія зі стандартів державної мови

Деталі: Йдеться про слова "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія"", "державна дума рф" тощо.

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У комісії додають, що ухвалили рішення на засіданні 15 вересня "зважаючи на героїчну боротьбу Українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви".

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