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Нацкомиссия по стандартам языка позволила писать слово "россия" с строчной буквы

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 сентября 2023, 20:49
Нацкомиссия по стандартам языка позволила писать слово россия с строчной буквы
Фото: Нацкомиссия по стандартам государственного языка

Национальная комиссия по стандартам государственного языка приняла, что написание названий "русской федерации" со строчной буквы не будет считаться отклонением от норм в текстах неофициального характера.

Источник: Национальная комиссия по стандартам государственного языка

Детали: Речь идет о словах "русская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя"", "государственная дума РФ" и т.д.

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В комиссии добавляют, что приняли решение на заседании 15 сентября "ввиду героической борьбы Украинского народа за Независимость Украинского Государства, приняв во внимание обращение в социальных сетях Вицепремьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук о написании на -агрессора с малой буквы".

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