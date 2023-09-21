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Заяву про "припинення постачання зброї" Україні вирвали з контексту – президент Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 21:40
Заяву про припинення постачання зброї Україні вирвали з контексту – президент Польщі
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО: GETTY IMAGES

Польський президент Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.

Джерело: Дуда в інтерв'ю польському телеканалу TVN24, "Європейська правда"

Деталі: За словами президента Польщі, "слова прем'єр-міністра були інтерпретовані найгіршим чином".

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Пряма мова: "На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії.

... У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Нікому.

... Я сам буду першим, хто виступить проти передання цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї або США, наприклад, нових Abrams, або комплектів Patriot, або HIMARS".

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Більше деталей: Водночас ті контракти про польське озброєння, які Польща підписала з Україною – приміром, про постачання самохідних артилерійських установок Krab – виконуватись будуть.

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Теми: Дудазброядопомога Україні
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