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Заявление о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста – президент Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 21:40
Заявление о прекращении поставок оружия Украине вырвали из контекста – президент Польши
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО: GETTY IMAGES

Польский президент Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.

Источник: Дуда в интервью польскому телеканалу TVN24, "Европейская правда"

Детали: По словам президента Польши, "слова премьер-министра были интерпретированы наихудшим образом".

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Прямая речь: "По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии.

... У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Никому.

... Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых Abrams, или комплектов Patriot, или HIMARS".

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Больше деталей: В то же время те контракты о польском вооружении, которые Польша подписала с Украиной - например, о поставках самоходных артиллерийских установок Krab - выполняться будут.

Что предшествовало:

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.

Темы: Дудаоружиепомощь Украине
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