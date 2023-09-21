Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Заявление о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста – президент Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 21:40
Заявление о прекращении поставок оружия Украине вырвали из контекста – президент Польши
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО: GETTY IMAGES

Польский президент Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.

Источник: Дуда в интервью польскому телеканалу TVN24, "Европейская правда"

Детали: По словам президента Польши, "слова премьер-министра были интерпретированы наихудшим образом".

Реклама:

Прямая речь: "По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии.

... У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Никому.

... Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых Abrams, или комплектов Patriot, или HIMARS".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: В то же время те контракты о польском вооружении, которые Польша подписала с Украиной - например, о поставках самоходных артиллерийских установок Krab - выполняться будут.

Что предшествовало:

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.

Темы: Дудаоружиепомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Дуда
Дуда объяснил, почему не встретился с Зеленским в Нью-Йорке
Дуда о споре по зерну: Украина - как утопающий, может затянуть на глубину
Дуда сообщил, что планирует встречу с Зеленским в Нью-Йорке
Последние новости
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
Все новости...
Реклама: