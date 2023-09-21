Заявление о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста – президент Польши
Польский президент Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.
Источник: Дуда в интервью польскому телеканалу TVN24, "Европейская правда"
Детали: По словам президента Польши, "слова премьер-министра были интерпретированы наихудшим образом".
Прямая речь: "По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии.
... У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Никому.
... Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых Abrams, или комплектов Patriot, или HIMARS".
Больше деталей: В то же время те контракты о польском вооружении, которые Польша подписала с Украиной - например, о поставках самоходных артиллерийских установок Krab - выполняться будут.
Что предшествовало:
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.
Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.
После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.