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Ердоган не поділяє "негативного ставлення" до Путіна, бо Росія – "не звичайна країна"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 23:47
Ердоган не поділяє негативного ставлення до Путіна, бо Росія – не звичайна країна
Фото getty images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не поділяє думки лідерів деяких інших держав про "негативне ставлення" до Владіміра Путіна, чия держава понад півтора року веде загарбницьку війну проти України.

Джерело: Ердоган турецьким журналістам у Нью-Йорку в середу ввечері; "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: "І лідери, і прем'єр-міністри (інших держав. – Ред.) мають негативне ставлення до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна", – сказав турецький лідер.

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Він додав, що Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тож "зараз таку країну не можна ігнорувати".

"Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі", – сказав Ердоган, маючи на увазі прагнення Туреччини стати хабом для експорту природного газу в Європу й залежність Анкари від імпорту російського блакитного палива.

Кілька днів тому турецький президент заявив, що довіряє Росії так само, як і Заходу, а також вірить у бажання Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні.

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Туреччина є членом НАТО й підтримує територіальну цілісність України, надаючи їй ударні безпілотники. Водночас Анкара відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії через вторгнення, претендуючи на роль посередника між Києвом і Москвою.

Путін зустрівся з Ердоганом у Сочі на початку вересня. Турецький президент сподівався відновити "зернову угоду", але зазнав невдачі. Детально про це "ЄвроПравда" писала у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно.

Теми: ЕрдоганПутінТуреччина
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