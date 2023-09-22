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Байден про новий пакет допомоги: Перші "Абрамс" доставлять в Україну вже наступного тижня

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 02:09
Байден про новий пакет допомоги: Перші Абрамс доставлять в Україну вже наступного тижня
Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден оголосив про новий транш допомоги Україні і зазначив, що перші  американські танки "Абрамс" будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.

Джерело: трансляція виступу Байден на розширеній двосторонній зустрічі з українською делегацією в YouTube Білого дому, CNN  

Пряма мова Байдена: "Сьогодні я схвалив наступний транш американської безпекової допомоги Україні, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкового озброєння. Наступного тижня перші американські танки "Абрамс" будуть доставлені в Україну.

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Ми також зосереджені на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші і найтемніші дні року.  

Це включає надання другої батареї ППО Hawk з постійними поставками додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими. А також установок-перехоплювачів, як мають захистити українські елеватори, лікарні, школи та електростанції. Це допоможе зберегти життя українців".

Деталі: CNN зазначає, що після його слів журналіст запитав Зеленського, чи отримав він запевнення від Конгресу щодо фінансування додаткової допомоги. Але у розмову втрутився Байден, сказавши: "Я розраховую на розсудливість Конгресу Сполучених Штатів, бо альтернативи немає".

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Байден також дав різку оцінку президенту Росії Володимиру Путіну, який, за його словами, помилково вважав, що зможе знищити підтримку України за лічені місяці.

Водночас він запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати України, яка дає відсіч російським військам.

Пряма мова Байдена: "Пане президенте, американський народ − і демократи, і республіканці, і сім'ї по всій нашій країні − розуміють, що Україна бореться за те, що покоління американців також захищали і зберігали. Це дуже просто: воля, свобода і суверенітет (freedom, liberty and sovereignty − ред.)".

Деталі: Він наголосив, що, допомагаючи Україні, США думають про майбутнє.

"Ми прагнемо побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України. Здатні стримувати майбутні загрози суверенітету, територіальній цілісності та свободі, які відбуваються зараз. Тому що те, про що ми говоримо − майбутнє. Майбутнє свободи. Америка ніколи не відступиться від цього. Ось чому 575 днів ми стоїмо з Україною і будемо продовжувати стояти з вами, пане президенте", − підкреслив Байден.

Зеленський у свою чергу подякував президенту США та американському народу за підтримку.

"Вдячний за новий оборонний пакет. Є саме те, що треба нашим воїнам зараз", − підсумував президент України.

Теми: БайденСШАдопомога Україні
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