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Коляденко отримала бронзу на ЧС із жіночої боротьби й олімпійську ліцензію

П'ятниця, 22 вересня 2023, 07:18
Коляденко отримала бронзу на ЧС із жіночої боротьби й олімпійську ліцензію
Ірина Коляденко, фото United World Wrestling

Українка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з жіночої боротьби, який триває в Белграді.

Джерело: "Трибуна"

Деталі: 21 вересня у сутичці за 3-тє місце Ірина Коляденко перемогла Луїзу Німеш з Німеччини – 10:0.

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На шляху до "бронзи" вона перемогла у втішній сутичці Маріану Кердівару-Єшану з Молдови, програла у чвертьфіналі киргизці Айсулуу Тинибековій, а також здолала шведку Йоганну Ліндборг та білоруску Вероніку Іванову

Ця перемога принесла Коляденко олімпійську ліцензію. 

Це перша ліцензія для Україн у спортивній боротьбі. 

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Коляденко виступає у вазі до 62 кг.

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