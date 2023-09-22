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Коляденко получила бронзу на ЧМ по женской борьбе и олимпийскую лицензию

Пятница, 22 сентября 2023, 07:18
Коляденко получила бронзу на ЧМ по женской борьбе и олимпийскую лицензию
Ирина Коляденко, фото United World Wrestling

Украинка Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по женской борьбе, который проходит в Белграде.

Источник: "Трибуна"

Детали: 21 сентября в схватке за 3-е место Ирина Коляденко победила Луизу Нимеш из Германии – 10:0.

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На пути к "бронзе" она победила в утешительной схватке Мариану Кердивару-Ешану из Молдовы, проиграла в четвертьфинале киргизке Айсулуу Тыныбековой, а также одолела шведку Иоганну Линдборг и белоруску Веронику Иванову

Эта победа принесла Коляденко олимпийскую лицензию. 

Это первая лицензия для Украин в спортивной борьбе. 

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Коляденко выступает в весе до 62 кг.

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