Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Сербії порівняв напад Росії на Україну з бомбардуванням Югославії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 10:06
Президент Сербії порівняв напад Росії на Україну з бомбардуванням Югославії
Aleksandar Vučić, Facebook

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що президент РФ Володимир Путін використав ті ж самі наративи та пояснення для нападу на Україну, як і країни НАТО при початку військової операції проти Югославії.

Джерело: Александар Вучич під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня, "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Пряма мова: "Вперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн прийняли рішення, без залучення Ради безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.

Реклама:

Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення".

Деталі: Вучич заявив, що Сербія "підтримує і буде підтримувати" територіальну цілісність України, "тому що ми не змінюємо свою політику та принципи, попри багатовікову традиційну дружбу з Російською Федерацією".

"Для нас будь-яке насильство є однаковим, будь-яке порушення Статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, яка його здійснює, або неминуче схожих виправдань, які вона використовує для своєї незаконної та аморальної поведінки", – сказав сербський лідер.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міжнародний суд ООН визнав, що сербська влада здійснювала системну практику етнічних злочинів і чисток проти косоварів, мешканців свого ж регіону. А "етнічні чистки" та системні злочини "київського режиму", на які посилався президент РФ, існують лише у фантазіях російської пропаганди.

Раніше Вучич висловив нерозуміння тим, що Європейський Союз набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, аніж його державі.

Він також заявляв, що якщо Україна визнає незалежність Косова, "то втратить усе в один день".

Читайте також: "Україна втратить усе": як Київ має реагувати на погрози президента Сербії

Теми: СербіяРосіяУкраїнаісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Сербія
Косово відкинуло компромісну пропозицію ЄС на переговорах Белграда та Приштини
Лідерка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан
Президент Сербії пообіцяв послу України подальшу підтримку
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: