Президент Сербии сравнил нападение России на Украину с бомбардировкой Югославии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что президент РФ Владимир Путин использовал те же нарративы и объяснения для нападения на Украину, как и страны НАТО при начале военной операции против Югославии.

Источник: Александар Вучич во время общих дебатов 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября, "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Прямая речь: "Впервые, беспрецедентно в мировой истории, 19 сильных стран приняли решение, без привлечения Совета безопасности ООН, повторяю, без какого-либо решения Совета безопасности ООН, грубо напасть и наказать суверенную страну на европейской земле, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

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Они не смеялись вслух, когда российский президент использовал те же самые слова, оправдывая свое нападение на Украину. Они забыли, что сами использовали тот же нарратив, те же слова и те же объяснения".

Детали: Вучич заявил, что Сербия "поддерживает и будет поддерживать" территориальную целостность Украины, "потому что мы не меняем свою политику и принципы, несмотря на многовековую традиционную дружбу с Российской Федерацией".

"Для нас любое насилие одинаково, любое нарушение Устава ООН одинаково, независимо от силы государства, которое его осуществляет, или неизбежно похожих оправданий, которые оно использует для своего незаконного и аморального поведения", – сказал сербский лидер.

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Напомним: Международный суд ООН признал, что сербские власти осуществляли системную практику этнических преступлений и чисток против косоваров, жителей своего же региона. А "этнические чистки" и системные преступления "киевского режима", на которые ссылался президент РФ, существуют только в фантазиях российской пропаганды.

Ранее Вучич выразил непонимание тем, что Европейский Союз гораздо быстрее движется в вопросе предоставления членства Украине, чем его государству.

Он также заявлял, что если Украина признает независимость Косова, "то потеряет все в один день".

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