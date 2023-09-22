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Вплив Росії на експорт зерна з України найближчим тижнями зменшиться – Держдеп

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 10:54
Вплив Росії на експорт зерна з України найближчим тижнями зменшиться – Держдеп
Фото: Getty Images

У Державному департаменті США перерахували фактори, через які, як там вважають, у Росії стане менше важелів впливу на експорт зерна з України Чорним морем.

Джерело: Reuters з посиланням на керівника управління з координації санкцій Держдепу США Джеймса О'Браєна, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, все більше суден зможуть виходити з українських портів, а зростання витрат може змусити Москву переглянути свою відмову від "зернової угоди".

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"Україна вже зараз має кілька кораблів, які вийшли з портів і залишаються в територіальних водах", – сказав він.

Другий фактор, на його переконання, полягає в тому, що атаки РФ на українські кораблі негативно позначаться на ціноутворенні, що призведе до підвищення тарифів страхувальників, через що витрати з боку РФ зростуть.

"Протягом наступних кількох тижнів, я думаю, фактори, які змусили Росію вважати, що вона отримає вигоду від виходу з (Чорноморської зернової) ініціативи, зміняться", – резюмував він.

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"Зернова угода", укладена за посередництва ООН і Туреччини, зазнала краху після того, як Росія вийшла з неї в односторонньому порядку в липні. З того часу Москва неодноразово атакувала портову інфраструктуру України.

Що було раніше:

  • Перед цим вантажне судно з українським зерном Resilient Africa, яке є першим судном з агропродукцією, що пройшло тимчасовим коридором у Чорному морі, прибуло до турецької протоки Босфор.
  • Судно вийшло з українського порту Чорноморськ з 3 тисячами тонн зерна 19 вересня

Нагадаємо: Президент РФ Владімір Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Теми: зерноУкраїнаРосіяСША
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