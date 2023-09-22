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Влияние России на экспорт зерна из Украины по морю в ближайшие недели уменьшится - Госдеп

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 10:54
Влияние России на экспорт зерна из Украины по морю в ближайшие недели уменьшится - Госдеп
Фото: Getty Images

В Государственном департаменте США перечислили факторы, из-за которых, как там считают, у России станет меньше рычагов влияния на экспорт зерна из Украины по Черному морю.

Источник: Reuters со ссылкой на руководителя управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О'Брайена, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, все больше судов смогут выходить из украинских портов, а рост расходов может заставить Москву пересмотреть свой отказ от "зерновой сделки".

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"Украина уже сейчас имеет несколько кораблей, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах", - сказал он.

Второй фактор, по его убеждению, заключается в том, что атаки РФ на украинские корабли негативно скажутся на ценообразовании, что приведет к повышению тарифов страхователей, из-за чего расходы со стороны РФ возрастут.

"В течение следующих нескольких недель, я думаю, факторы, которые заставили Россию считать, что она получит выгоду от выхода из (Черноморской зерновой) инициативы, изменятся", – резюмировал он.

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"Зерновая сделка", заключенная при посредничестве ООН и Турции, потерпела крах после того, как Россия вышла из нее в одностороннем порядке в июле. С тех пор Москва неоднократно атаковала портовую инфраструктуру Украины.

Что предшествовало:

  • Перед этим грузовое судно с украинским зерном Resilient Africa, первое судно с агропродукцией, прошедшее по временному коридору в Черном море, прибыло в турецкий пролив Босфор.
  • Судно вышло из украинского порта Черноморск с 3 тысячами тонн зерна 19 сентября

Напомним: Президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Темы: зерноУкраинаРосcияСША
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