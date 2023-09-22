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В Азербайджані обіцяють амністію вірменам Карабаху, які складуть зброю

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 11:15

Азербайджан передбачає амністію для карабаських вірмен, які складуть зброю, хоча деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір Баку.

Джерело: "Європейська правда"; Reuters з посиланням на радника азербайджанського президента

Деталі: Етнічні вірмени в Нагірному Карабаху заявили в четвер, що вони потребують гарантій безпеки перед тим, як скласти зброю. Це відбулось після того, як Азербайджан оголосив, що повернув сепаратистський регіон під свій контроль після 24-годинної військової операції.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв у середу заявив, що його "залізний кулак" відправив ідею відокремленого етнічного вірменського Карабаху в історію, і що тепер регіон буде "жити в раю" у складі Азербайджану.

Хікмет Гаджиєв, радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики, заявив в телевізійному Reuters, що Баку передбачає амністію для тих карабаських бійців, які склали зброю.

"Навіть для колишніх військових і комбатантів, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми передбачаємо амністію або натякаємо на амністію", – сказав Гаджиєв.

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Він пообіцяв, що права вірмен Карабаху будуть дотримані в рамках їхньої інтеграції до Азербайджану.

"Наразі ми бачимо, що є деякі окремі армійські групи та офіцери, які зробили публічні заяви про те, що вони не підуть на наші умови і продовжуватимуть опір", – сказав він.

"Ми також бачимо, що деякі невеликі групи йдуть до лісу. Але ми не вважаємо, що це є найбільшою проблемою або великим викликом для безпеки. Звичайно, це викличе певні проблеми і труднощі, але не в такому великому масштабі", – додав Гаджиєв.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова прийняти біженців з Нагірного Карабаху.

Події у Карабаху можуть змінити крихкий баланс сил у регіоні Південного Кавказу, де Росія, Сполучені Штати, Туреччина та Іран борються за вплив на різні нації та етнічні групи.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: Азербайджанвійна
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