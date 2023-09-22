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В Азербайджане обещают амнистию армянам Карабаха, которые сложат оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 11:15

Азербайджан предусматривает амнистию для карабахских армян, которые сложат оружие, хотя некоторые карабахские военные подразделения заявили, что продолжат сопротивление Баку.

Источник: "Европейская правда"; Reuters со ссылкой на советника азербайджанского президента

Детали: Этнические армяне в Нагорном Карабахе заявили в четверг, что они нуждаются в гарантиях безопасности перед тем, как сложить оружие. Это произошло после того, как Азербайджан объявил, что вернул сепаратистский регион под свой контроль после 24-часовой военной операции.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что его "железный кулак" отправил идею обособленного этнического армянского Карабаха в историю, и что теперь регион будет "жить в раю" в составе Азербайджана.

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заявил в телевизионном Reuters, что Баку предусматривает амнистию для тех карабахских бойцов, которые сложили оружие.

"Даже для бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, даже для них мы предусматриваем амнистию или намекаем на амнистию", – сказал Гаджиев.

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Он пообещал, что права армян Карабаха будут соблюдены в рамках их интеграции в Азербайджан.

"Сейчас мы видим, что есть некоторые отдельные армейские группы и офицеры, которые сделали публичные заявления о том, что они не пойдут на наши условия и будут продолжать сопротивление", – сказал он.

"Мы также видим, что некоторые небольшие группы идут в лес. Но мы не считаем, что это является самой большой проблемой или большим вызовом для безопасности. Конечно, это вызовет определенные проблемы и трудности, но не в таком большом масштабе", – добавил Гаджиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова принять беженцев из Нагорного Карабаха.

События в Карабахе могут изменить хрупкий баланс сил в регионе Южного Кавказа, где Россия, Соединенные Штаты, Турция и Иран борются за влияние на различные нации и этнические группы.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Темы: Азербайджанвойна
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