Росія, США та Китай активно розбудовують ядерні полігони: супутникові знімки – СNN

Журналісти, проаналізувавши супутникові знімки ядерних полігонів Росії, США та Китаю, дійшли висновку, що їх значно розширили за останні роки.

Джерело: СNN із посиланням на супутникові знімки

Деталі: Супутникові знімки, отримані СNN, свідчать про розширення трьох ядерних полігонів. Один з них експлуатується Китаєм у далекозахідному регіоні Сіньцзян, інший – Росією на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, а третій – у США в пустелі Невада.

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Знімки свідчать, що період з 2021 по 2023 рік на російському полігоні "Новая Земля" ведеться масштабне будівництво: до його порту прибувають кораблі і нові транспортні контейнери, взимку дороги розчищаються, а тунелі прориваються глибоко в арктичних горах.

Поруч з цими об'єктами знаходяться тунелі, в яких Росія проводила випробування раніше.

російський ядерний полігон "Новая земля"

Ад'юнкт-професор Центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс зазначив, що останні 5-6 років Росія копає нові тунелі, що свідчить про готовність відновити ядерні випробування.

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Водночас колишній офіцер розвідки ВПС США у розмові з СNN припустив, що Росія проводить підготовку до випробувань, щоб налякати Захід.

Москва не відповіла на запит CNN про коментар з цього приводу.

Підвищена активність також була виявлена на китайському ядерному полігоні в Лоп Нур, висохлому солоному озері між двома пустелями в малонаселеному західному Китаї.

Супутникові знімки показують, що за останні роки там почали копати новий, п'ятий підземний тунель і будувати нові дороги. Порівняння знімків, зроблених у 2022 і 2023 роках, показує, що терикон (штучний насип - ред.) постійно збільшується в розмірах, що наводить аналітиків на думку, що тунелі розширюються.

Крім того, в головній адміністративно-допоміжній зоні відбулися нові будівельні проєкти. Зокрема, у 2021 і 2022 роках була побудована нова зона зберігання, можливо, для вибухівки.

Китайський ядерний полігон в лоп нур

За словам Льюїса, китайський полігон, на відміну від російського, є "величезним та має багато різних частин".

У коментарі CNN Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало репортаж як такий, що "роздуває "ядерну загрозу Китаю", і назвало його "вкрай безвідповідальним".

Супутникові знімки, зроблені над американським полігоном у штаті Невада, офіційно відомим як Невадський об'єкт національної безпеки, також показують, що підземний об'єкт – комплекс U1a – був значно розширений у період між 2018 і 2023 роками.

Адміністрація національної безпеки (NNSA) заявляє, що лабораторія призначена для проведення "підкритичних" ядерних експериментів.

Офіційно NNSA повідомляла, що у підкритичних експериментах хімічні вибухові речовини створюють високий тиск, який застосовується до складових ядерної зброї, таких як плутоній. За їхніми словами, кількість вибухових та ядерних складових є такою, що "ядерного вибуху не буде".

аМЕРИКАНСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ ПОЛІГОН У НЕВАДІ

У відповідь на запит CNN про коментар представник NNSA підтвердив, що агентство "рекапіталізує інфраструктуру і наукові можливості" на полігоні в Неваді, що включає в себе закупівлю нових передових джерел і детекторів, розробку технології вимірювання реактивності і продовження робіт з прокладання тунелів.

На думку Льюїса, є багато натяків на те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування. Жодна з країн не робила цього відтоді, як підземні ядерні випробування були заборонені договором про їх "всеосяжну заборону" 1996 року. Китай і США підписали договір, але не ратифікували його.

Москва ратифікувала договір, але Володимир Путін заявив у лютому, що віддасть наказ про проведення випробування, якщо США зроблять перший крок, додавши, що "ніхто не повинен мати небезпечних ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований".