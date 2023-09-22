Россия, США и Китай активно расширяют ядерные полигоны: спутниковые снимки – СNN

Журналисты, проанализировав спутниковые снимки ядерных полигонов России, США и Китая, пришли к выводу, что их значительно расширили за последние годы.

Источник: СNN со ссылкой на спутниковые снимки

Детали: Спутниковые снимки, полученные СNN, свидетельствуют о расширении трех ядерных полигонов. Один из них эксплуатируется Китаем в дальнезападном регионе Синьцзян, другой - Россией на архипелаге в Северном Ледовитом океане, а третий - в США в пустыне Невада.

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Снимки свидетельствуют, что период с 2021 по 2023 год на российском полигоне "Новая Земля" ведется масштабное строительство: в его порт прибывают корабли и новые транспортные контейнеры, зимой дороги расчищаются, а тоннели прорываются глубоко в арктических горах.

Рядом с этими объектами находятся туннели, в которых Россия проводила испытания ранее.

РОССИЙСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

Адъюнкт-профессор Центра исследований по вопросам военного нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис отметил, что последние 5-6 лет Россия копает новые туннели, что свидетельствует о готовности возобновить ядерные испытания.

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В то же время бывший офицер разведки ВВС США в разговоре с СNN предположил, что Россия проводит подготовку к испытаниям, чтобы напугать Запад.

Москва не ответила на запрос CNN о комментарии по этому поводу.

Повышенная активность также была обнаружена на китайском ядерном полигоне в Лоп Нур, высохшем соленом озере между двумя пустынями в малонаселенном западном Китае.

Спутниковые снимки показывают, что за последние годы там начали копать новый, пятый подземный тоннель и строить новые дороги. Сравнение снимков, сделанных в 2022 и 2023 годах, показывает, что террикон (искусственная насыпь - ред.) постоянно увеличивается в размерах, что наводит аналитиков на мысль, что тоннели расширяются.

Кроме того, в главной административно-вспомогательной зоне произошли новые строительные проекты. В частности, в 2021 и 2022 годах была построена новая зона хранения, возможно, для взрывчатки.

КИТАЙСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН В ЛОП НУРЕ

По словам Льюиса, китайский полигон, в отличие от российского, является "огромным и имеет много разных частей".

В комментарии CNN Министерство иностранных дел Китая раскритиковало репортаж как "раздувающий "ядерную угрозу Китая" и назвало его "крайне безответственным".

Спутниковые снимки, сделанные над американским полигоном в штате Невада, официально известным как Невадский объект национальной безопасности, также показывают, что подземный объект - комплекс U1a - был значительно расширен в период между 2018 и 2023 годами.

Администрация национальной безопасности (NNSA) заявляет, что лаборатория предназначена для проведения "подкритических" ядерных экспериментов.

Официально NNSA сообщала, что в подкритических экспериментах химические взрывчатые вещества создают высокое давление, которое применяется к составляющим ядерного оружия, таким как плутоний. По их словам, количество взрывчатых и ядерных составляющих таково, что "ядерного взрыва не будет".

АМЕРИКАНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН В НЕВАДЕ

В ответ на запрос CNN о комментарии представитель NNSA подтвердил, что агентство "рекапитализирует инфраструктуру и научные возможности" на полигоне в Неваде, что включает в себя закупку новых передовых источников и детекторов, разработку технологии измерения реактивности и продолжение работ по прокладке туннелей.

По мнению Льюиса, есть много намеков на то, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания. Ни одна из стран не делала этого с тех пор, как подземные ядерные испытания были запрещены договором об их "всеобъемлющем запрете" 1996 года. Китай и США подписали договор, но не ратифицировали его.

Москва ратифицировала договор, но Владимир Путин заявил в феврале, что отдаст приказ о проведении испытания, если США сделают первый шаг, добавив, что "никто не должен питать опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен".