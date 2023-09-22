У Росії літак з майже 200 пасажирами викотився зі злітно-посадкової смуги
П'ятниця, 22 вересня 2023, 14:21
Літак з майже двома сотнями пасажирів, що приземлився в російській Пермі, не зміг загальмувати і проїхав 50 метрів після межі злітно-посадкової смуги.
Джерело: російський Інтерфакс із посилання на прокуратуру та екстрені служби
Деталі: На борту перебували 174 пасажири, з них 26 неповнолітніх, а також сім членів екіпажу. Постраждалих немає. Інцидент стався з повітряним судном Boeing 737 авіакомпанії Turkish Airlines.
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Інтерфакс повідомляє, що в умовах дощу і погіршення зчеплення шасі зі смугою екіпажу, за попередніми даними, не вдалося своєчасно загальмувати.
Аеропорт тимчасово закрито.
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