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У Росії літак з майже 200 пасажирами викотився зі злітно-посадкової смуги

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 14:21
У Росії літак з майже 200 пасажирами викотився зі злітно-посадкової смуги
Фото з сайту РИА Новости

Літак з майже двома сотнями пасажирів, що приземлився в російській Пермі, не зміг загальмувати і проїхав 50 метрів після межі злітно-посадкової смуги.

Джерело: російський Інтерфакс із посилання на прокуратуру та екстрені служби

Деталі: На борту перебували 174 пасажири, з них 26 неповнолітніх, а також сім членів екіпажу. Постраждалих немає. Інцидент стався з повітряним судном Boeing 737 авіакомпанії Turkish Airlines.

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Інтерфакс повідомляє, що в умовах дощу і погіршення зчеплення шасі зі смугою екіпажу, за попередніми даними, не вдалося своєчасно загальмувати.

Аеропорт тимчасово закрито.

 

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Теми: Росіяавіа
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