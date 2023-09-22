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В России самолет с почти 200 пассажирами выкатился со взлетно-посадочной полосы

Татьяна ЛозовенкоПятница, 22 сентября 2023, 14:21
В России самолет с почти 200 пассажирами выкатился со взлетно-посадочной полосы
Фото с сайта РИА Новости

Самолет с почти двумя сотнями пассажиров, приземлившийся в российской Перми, не смог затормозить и проехал 50 метров после границы взлетно-посадочной полосы.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на прокуратуру и экстренные службы

Детали: На борту находились 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних, а также семь членов экипажа. Пострадавших нет. Инцидент произошел с воздушным судном Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines.

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Интерфакс сообщает, что в условиях дождя и ухудшения сцепления шасси с полосой экипажу, по предварительным данным, не удалось своевременно затормозить.

Аэропорт временно закрыт.

 

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Темы: Росcияавиа
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