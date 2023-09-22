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ДБР піймало військового, який втік з місця служби й записував зухвалі відео

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 14:39
ДБР піймало військового, який втік з місця служби й записував зухвалі відео
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який утік з розташування військової частини та провкував правоохоронців.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними Бюро, до війська чоловік потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу в Полтаві вирішив, що цього достатньо та самовільно залишив розташування частини.

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Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами.

Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити.

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За даними джерела УП йдеться про чоловіка на ім'я Іван Чистий.

Дослівно: "Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років".

Теми: ДБР
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