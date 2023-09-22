ГБР поймало военного, который сбежал с места службы и записывал вызывающие видео

Работники Государственного бюро расследований установили местонахождение и задержали военнослужащего, который сбежал из расположения воинской части и провоцировал правоохранителей.

Источник: пресс-служба ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным Бюро, в армию мужчина попал по мобилизации, впрочем отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве решил, что этого достаточно и самовольно покинул расположение части.

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Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Для этого в соцсетях мужчина публиковал видео с провокационными заявлениями.

В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать.

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По данным источника УП речь идет о мужчине по имени Иван Чистый.

Дословно: "Работники ГБР за короткий промежуток времени задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет".