Лукашенко: А бачите, як сьогодні бомблять Росію? Туди-сюди літають

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "думає, як протистояти" атакам на російську територію, але для цього потрібні "сотні мільйонів рублів".

Джерело: Белта з посиланням на заяву Лукашенка на засіданні семінару-наради про розвиток тваринництва

Пряма мова: "А бачите, як сьогодні бомблять Росію? Бачите, безпілотники літають туди-сюди. Найважче, нове питання. Ось ці вагнерівці сидять у мене зараз і кожному розповідають, як іде ця війна.

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Я думаю: як цьому протистояти? Ось такий є варіант, такий, такий. А це коштує сотні мільйонів рублів. Ось я і думаю: меліорацію проводити, обробляти, нові землі вводити (ви зараз не можете обробити те, що є) або боротися з цими безпілотниками.

Страшна зброя. Ось із Путіним обговорювали. Але це шалені гроші! Але життя ж дорожче".

Деталі: Він не уточнив, чиє життя дорожче.

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