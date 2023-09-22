Дуда не вірить, що зернова суперечка сильно вплине на відносини України та Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда не вірить у те, що суперечка щодо імпорту агропродукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом.

Джерело: Дуда під час виступу на Конгресі спільного майбутнього за відновлення України у Познані, PAP, "Європейська правда"

Деталі: "Для мене співпраця з Україною і її підтримка мають історичний вимір. Це не просто якась подія", – зазначив Дуда.

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Він підкреслив, що допомога поляків і польських підприємців Україні – це "великий капітал між нашими країнами і народами", який не може зруйнувати юридична суперечка.

"Я не сумніваюсь, що суперечка щодо поставок зерна є лише фрагментом всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах він може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити", – додав польський президент.

Нагадаємо: Напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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