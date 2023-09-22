Дуда не верит, что зерновой спор сильно повлияет на отношения Украины и Польши

Президент Польши Анджей Дуда не верит в то, что спор об импорте агропродукции существенно повлияет на отношения между Варшавой и Киевом.

Источник: Дуда во время выступления на Конгрессе общего будущего за восстановление Украины, PAP, "Европейская правда"

Детали: "Для меня сотрудничество с Украиной и ее поддержка имеют историческое измерение. Это не просто какое-то событие", – отметил Дуда.

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Он подчеркнул, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине – это "большой капитал между нашими странами и народами", который не может разрушить юридический спор.

"Я не сомневаюсь, что спор относительно поставок зерна является лишь фрагментом всех польско-украинских отношений. И я не верю, что в нормальных условиях он может существенно на них повлиять. Это просто вопрос, который мы должны между собой решить", – добавил польский президент.

Напомним: Напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

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Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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