ЗМІ: Міноборони Данії визнало дефекти у переданих Україні танках Leopard 1A5

У 12 з 20 танків Leopard 1A5, які були передані Україні, виявили дефекти, йдеться у пояснювальній записці міністра оборони Данії Трольса Лунда Поульсена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV2

Деталі: Поульсен визнає проблеми із 10 переданими танками, які вже перебувають в Україні. У його записці зазначається, що ці дефекти вже усуваються українською стороною.

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Також міністр повідомив, що ще 10 танків Leopard 1A5 наразі перебувають у Польщі. Повідомляється, що два з цих танків мають серйозні дефекти.

Раніше німецьке видання Spiegel з'ясувало, що Україна відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, заявивши, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає.

На початку серпня стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 30 додаткових танків Leopard 1 після того, як збройовий концерн Rheinmetall викупив їх у Бельгії.

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Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.