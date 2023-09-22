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СМИ: Минобороны Дании признало дефекты в переданных Украине танках Leopard 1A5

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 15:23
СМИ: Минобороны Дании признало дефекты в переданных Украине танках Leopard 1A5
Фото иллюстративное

В 12 из 20 танков Leopard 1A5, которые были переданы Украине, обнаружили дефекты, говорится в пояснительной записке министра обороны Дании Трольса Лунда Поульсена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV2

Детали: Поульсен признает проблемы с 10 переданными танками, которые уже находятся в Украине. В его записке отмечается, что эти дефекты уже устраняются украинской стороной.

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Также министр сообщил, что еще 10 танков Leopard 1A5 сейчас находятся в Польше. Сообщается, что два из этих танков имеют серьезные дефекты.

Ранее немецкое издание Spiegel выяснило, что Украина отказалась принимать партию из 10 танков Leopard 1A5 от Германии, заявив, что они нуждаются в ремонте, а техников и запчастей для этого у украинской стороны нет.

В начале августа стало известно, что Германия передаст Украине около 30 дополнительных танков Leopard 1 после того, как оружейный концерн Rheinmetall выкупил их у Бельгии.

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Кроме того, по данным СМИ, Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику.

Темы: ДанияУкраинатанки
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