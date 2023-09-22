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Прокуратура Парижа хоче притягнути до суду Марін Ле Пен за розтрату коштів ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 17:36

Паризька прокуратура в п’ятницю заявила про наміри притягти до суду колишню лідерку французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і майже три десятки її соратників за звинуваченням у нецільовому використанні коштів ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Справа проти Ле Пен і її соратників тягнеться ще з 2015 року, коли вона була депутаткою Європейського парламенту, й пов’язана з підозрами у нецільовому використанням коштів ЄС на оплату праці неіснуючих помічників.

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Паризькі прокурори стверджують, що з 2004 року євродепутати "Національного фронту" (попередня назва партії), зокрема Ле Пен та її батько, брали участь у схемі фіктивного працевлаштування помічників.

Таким чином, за оцінками Європарламенту, фігуранти привласнили 6,8 мільйона євро в період із 2009 по 2017 роки.

Загалом прокурори Парижа вимагають судити 11 євродепутатів, 12 їхніх помічників і ще чотирьох співробітників "Національного об’єднання", а саму партію звинувачують у приховуванні правопорушень.

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У разі доведення вини і Ле Пен, і решті фігурантів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років і штрафу в розмірі, що вдвічі перевищує суму розкрадених коштів.

Крім того, саму Ле Пен суд може позбавити права обіймати посади на строк до 10 років, що поставить під загрозу її плани вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

У 2021 році у французької популістки виявили зловживання на суму 339 тисяч євро – вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за нього, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти.

Теми: Франція
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