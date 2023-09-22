Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прокуратура Парижа хочет привлечь к суду Марин Ле Пен за растрату средств ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 17:36

Парижская прокуратура в пятницу заявила о намерениях привлечь к суду бывшего лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и почти три десятка ее соратников по обвинению в нецелевом использовании средств ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Дело против Ле Пен и ее соратников тянется еще с 2015 года, когда она была депутатом Европейского парламента, и связано с подозрениями в нецелевом использовании средств ЕС на оплату труда несуществующих помощников.

Реклама:

Парижские прокуроры утверждают, что с 2004 года евродепутаты "Национального фронта" (прежнее название партии), в частности Ле Пен и ее отец, участвовали в схеме фиктивного трудоустройства помощников.

Таким образом, по оценкам Европарламента, фигуранты присвоили 6,8 миллиона евро в период с 2009 по 2017 годы.

В целом прокуроры Парижа требуют судить 11 евродепутатов, 12 их помощников и еще четырех сотрудников "Национального объединения", а саму партию обвиняют в сокрытии правонарушений.

ВИДЕО ДНЯ

В случае доказательства вины и Ле Пен, и остальным фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере, вдвое превышающем сумму разворованных средств.

Кроме того, саму Ле Пен суд может лишить права занимать должности на срок до 10 лет, что поставит под угрозу ее планы в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

В 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Франция
Работники Apple Store во Франции будут бастовать в день презентации iPhone 15
СМИ: Венгрия хочет заменить российское топливо французским на своей АЭС
Во Франции 150 жителей многоэтажек эвакуировали среди ночи из-за угрозы обвала
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: