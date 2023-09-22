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Чехія домовляється, щоб навчати українців на шведських Gripen на своїй території

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 17:38
Чехія домовляється, щоб навчати українців на шведських Gripen на своїй території
фото: getty

Чехія наразі веде переговори із Швецією щодо можливості провести навчання для українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території.

Джерело: міністерка оборони Яна Чернохова під час відкритої дискусії в Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International

Деталі: Вона також поінформувала, що Міноборони Чехії представило для міжвідомчого обговорення проєкт нового мандата на навчання в країні українських військових.

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Навесні і на початку літа на полігоні Лібава в Оломоуці тренувалися близько 2000 українських військовослужбовців. Згідно з раніше ухваленим рішенням уряду, було поставлено за мету підготувати до кінця 2023 року на території Чехії близько 4000 українських військових.

Чернохова зазначила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, зокрема, постачанням зброї.

"Наша техніка [передана Україні] була навіть не з мобілізаційних запасів. Це була та техніка, яку ми ніколи більше не використовуватимемо, і для роботи з нею навіть не було підготовлено якусь значну кількість військовослужбовців", – сказала міністр, уточнивши, що для цієї техніки немає запасних частин і боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

На озброєнні Чехії перебуває ескадрилья з 14 винищувачів Gripen.

Нагадаємо: Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські пілоти завершили ознайомчу підготовку на шведських винищувачах Gripen.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось надання Україні винищувачів Gripen.

Однак згодом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передання Україні поки немає.

Після цього ЗМІ повідомили, що уряд Швеції може дати доручення Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.

Теми: ЧехіяШвеція
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