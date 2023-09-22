Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Болгарія закупить американські бойові машини Stryker для свого війська

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 19:02
Болгарія закупить американські бойові машини Stryker для свого війська
ББМ STRYKER, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Уряд Болгарії схвалив закупівлю бойових машин Stryker американського виробництва для модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP.

Деталі: Болгарський уряд ухвалив таке рішення після того, як Державний департамент США схвалив продаж Болгарії 183 машин Stryker і супутнього обладнання на загальну суму 1,5 мільярда доларів.

Реклама:

"Метою проєкту є досягнення Болгарією оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набуття і підтримка можливостей для оборони країни самостійно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни", – зазначили в уряді Болгарії.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії до 2025 року буде побудована військова база для розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО вартістю понад 100 мільйонів левів (близько 55 мільйонів доларів).

Крім того, Болгарія почала озброювати берегову охорону ракетами через загрози у Чорному морі, які створює РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Болгарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Болгарія
Проросійські націоналісти протестували проти баз НАТО у Болгарії, вимагали відставки уряду
Болгарія висилає посла РПЦ у країні через загрозу нацбезпеці
Болгарія збирається заборонити імпорт насіння соняшнику з України
Останні новини
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
Усі новини...
Реклама: