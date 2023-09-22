Болгарія закупить американські бойові машини Stryker для свого війська

Уряд Болгарії схвалив закупівлю бойових машин Stryker американського виробництва для модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP.

Деталі: Болгарський уряд ухвалив таке рішення після того, як Державний департамент США схвалив продаж Болгарії 183 машин Stryker і супутнього обладнання на загальну суму 1,5 мільярда доларів.

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"Метою проєкту є досягнення Болгарією оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набуття і підтримка можливостей для оборони країни самостійно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни", – зазначили в уряді Болгарії.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії до 2025 року буде побудована військова база для розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО вартістю понад 100 мільйонів левів (близько 55 мільйонів доларів).

Крім того, Болгарія почала озброювати берегову охорону ракетами через загрози у Чорному морі, які створює РФ.