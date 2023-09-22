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Болгария закупит американские боевые машины Stryker для своей армии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 19:02
Болгария закупит американские боевые машины Stryker для своей армии
ББМ STRYKER, ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Правительство Болгарии одобрило закупку боевых машин Stryker американского производства для модернизации сухопутных войск страны и приведения их в соответствие со стандартами НАТО.

Джерело: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Болгарское правительство приняло такое решение после того, как Государственный департамент США одобрил продажу Болгарии 183 машин Stryker и сопутствующего оборудования на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

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"Целью проекта является достижение Болгарией оперативной совместимости с союзниками по НАТО, а также приобретение и поддержка возможностей для обороны страны самостоятельно, в рамках совместных операций и в системе коллективной обороны, а также для участия в операциях союзников за пределами территории страны", – отметили в правительстве Болгарии.

Болгария ускорила модернизацию своих Вооруженных сил, заменяя устаревшие системы вооружений советского производства.

Ранее сообщалось, что в Болгарии до 2025 года будет построена военная база для размещения многонациональной боевой группы НАТО стоимостью более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов).

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Кроме того, Болгария начала вооружать береговую охрану ракетами из-за угроз в Черном море, которые создает РФ.

Темы: Болгария
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