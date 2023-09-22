Лідер британських лейбористів заперечив, що прагне скасувати Brexit

Лідер Лейбористської партії – найбільшої опозиційної політсили Великої Британії – Кір Стармер у п’ятницю заперечив, що прагне скасувати вихід країни з Європейського Союзу після публікації його непублічного виступу у ЗМІ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Напередодні британський телеканал опублікував виступ Стармера на конференції лівоцентристських лідерів у Канаді, де той підтримав зміцнення відносин Британії та ЄС "у міру того, як ми все більше поділяємо спільне майбутнє".

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Ці коментарі спричинили чергову дискусію про те, що лейбористи робитимуть із Brexit у разі – поки цілком імовірного – приходу до влади на наступних виборах.

Владна Консервативна партія Британії одразу ж звинуватила Стармера в тому, що він хоче "повернути" Велику Британію до ЄС. Він заявив журналістам у п’ятницю, що для цього "немає жодних підстав".

"Правила й закони цієї країни будуть ухвалюватись у парламенті відповідно до національних інтересів. Але це не означає, що лейбористський уряд хоче знизити стандарти на продукти харчування, хоче знизити стандарти на права людей на роботі", – додав він.

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Лідер Лейбористської партії раніше вже говорив, що намагатиметься домовитись про кращу угоду з Євросоюзом щодо Brexit, якщо його політсила переможе на наступних парламентських виборах.

У 2016 році британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського Союзу, який набув чинності з 1 січня 2020 року. Цей курс тоді підтримала консервативна більшість у парламенті, а також частина лейбористів й дрібніших партій правого крила.

Нині ж частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня у липні. Крім того, британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.