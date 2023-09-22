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Лидер британских лейбористов отрицает, что стремится отменить Brexit

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 19:20
Лидер британских лейбористов отрицает, что стремится отменить Brexit
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Фото Getty Images

Лидер Лейбористской партии – крупнейшей оппозиционной политсилы Великобритании – Кир Стармер в пятницу отрицает, что стремится отменить выход страны из Европейского Союза после публикации его непубличного выступления в СМИ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Накануне британский телеканал опубликовал выступление Стармера на конференции левоцентристских лидеров в Канаде, где тот поддержал укрепление отношений Британии и ЕС "по мере того, как мы все больше разделяем общее будущее".

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Эти комментарии вызвали очередную дискуссию о том, что лейбористы будут делать с Brexit в случае – пока вполне вероятного – прихода к власти на следующих выборах.

Правящая Консервативная партия Британии сразу же обвинила Стармера в том, что он хочет "вернуть" Великобританию в ЕС. Он заявил журналистам в пятницу, что для этого "нет никаких оснований".

"Правила и законы этой страны будут приниматься в парламенте в соответствии с национальными интересами. Но это не означает, что лейбористское правительство хочет снизить стандарты на продукты питания, хочет снизить стандарты на права людей на работе", – добавил он.

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Лидер Лейбористской партии ранее уже говорил, что будет пытаться договориться о лучшем соглашении с Евросоюзом по Brexit, если его политсила победит на следующих парламентских выборах.

В 2016 году британцы на референдуме поддержали выход страны из Европейского Союза, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Этот курс тогда поддержало консервативное большинство в парламенте, а также часть лейбористов и более мелких партий правого крыла.

Но нынче доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня в июле. Также британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем тридцать лет.

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